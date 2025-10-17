نقيب الفلاحين: 10% زيادة بأسعار الخضروات والفاكهة خلال الأيام المقبلة

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن الزيادة المتوقع على أسعار الخضراوات والفاكهة بمختلف الأسواق، وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات.

وقال "أبو صدام"، في تصريحاته لمصراوي، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الخضروات والفاكهة بمختلف الأسواق 10% على أسعارها الحالية، موضحًا أن الزيادة تأتي نظرا لارتفاع سعر تكلفة زراعة المحاصيل وزيادة أجرة حرث الأراضي ومعدات الري.

وأشار إلى أن زيادة أسعار المحروقات في التوقيت الحالي يزيد من حجم الأعباء على المزارعين وتتزامن مع زيادة أسعار مدخلات الإنتاج مثل: الأسمدة وتقاوى ومبيدات.