كتب- نشأت علي:

تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، المقرر انعقادها غدًا السبت، انتخاب هيئة المكتب التي تتشكل من رئيس المجلس والوكيلين.

وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك عددًا من الأسماء المطروحة لتتولى رئاسة مجلس الشيوخ، حيث رشحت المصادر أن يكون المستشار حسني عبداللطيف، النائب المعين بقرار من رئيس الجمهورية، هو الأقرب لتولي رئاسة مجلس الشيوخ، كما يظهر في الصورة أيضًا كلا من المستشار عصام الدين فريد والمستشار جورج سعد غبريال صليب وكذلك المستشار فارس سعد فام والمستشار أحمد العادلي.

كما كشف المصادر، أن الأقرب لتولي منصب وكيلي مجلس الشيوخ، كلا من النائب عبدالهادي القصبي عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، وكذلك اللواء أحمد العوضي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن.

ووفقًا للمادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، بينما تلزم المادة 15، بأن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

وتنص المادة 16 على أن يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.