بعد تحريك أسعار الوقود.. زيادات جديدة في أجرة التاكسي بالجيزة

أقرت محافظة الجيزة تعريفة جديدة لسيارات التاكسي، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود اليوم الجمعة.

وتقرر رفع سعر "فتح العداد" إلى 13.5 جنيه، شاملة الكيلومتر الأول.

وتم تحديد سعر الكيلومتر الإضافي بقيمة 3 جنيهات، بينما بلغ سعر ساعة الانتظار 30 جنيهًا، تزيد بواقع 14 جنيهًا لكل ساعة إضافية.

يذكر أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

اقرأ أيضًا:

بعد أسعار الوقود.. 15% زيادة في أجرة المواصلات بالقاهرة (صور)

أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة