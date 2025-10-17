إعلان

زيادة المواصلات.. إجراء عاجل من محافظ القاهرة لمنع استغلال المواطنين

كتب - محمد نصار:

08:55 ص 17/10/2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق في التعريفة الجديدة، حيث تراوحت نسبة الزيادة في تعريفة الركوب ما بين 10% إلى 15%.

وشدد محافظ القاهرة، على أنه روعي عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

