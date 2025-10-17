قبل ساعات من زيادة أسعار البنزين.. زحام أمام محطات الوقود -(صور)

تكريم خالد العناني بجامعة حلوان بعد انتخابه مديرًا لليونسكو.. بحضور 4 وزراء

تصوير- نادر نبيل:

شهدت محطات الوقود، مساء اليوم الخميس، زحامًا شديدًا، وذلك قبل ساعات من إعلان زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار.

وكشفت مصادر بوزارة البترول عن زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد البترولية بدءًا من صباح غدًا الجمعة.

وأوضحت المصادر لمصراوي، إنه تم إبلاغ شركات تسويق المنتجات البترولية شفويًا بالزيادات المرتقبة.

وشهدت أسعار البنزين والسولار زيادة بنحو جنيهان وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: -

بنزين ٨٠ بـ١٧.٧٥ جنيه بدلًا من ١٥.٧٥جنيه.

بنزين ٩٢ بـ١٩.٢٥ جنيه بدلًا من ١٧.٢٥جنيه.

بنزين ٩٥ بـ٢١ جنيه بدلًا من ١٩ جنيه.

لتر السولار بـ١٧.٥ بدلًا من ١٥.٥ جنيه.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة البترول بيانا رسميًا تعلن فيه الأسعار الجديدة خلال الساعات المقبلة.