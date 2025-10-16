أسعار البنزين والسولار تتصدر.. وترقب لإعلان (الزيادة الأخيرة)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصدرت أسعار البنزين والسولار محركات البحث خلال الساعات الماضية، في انتظار ما سوف تسفر عنه قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي سوف تقرر أسعار البنزين والسولار في اجتماعها الذي يعقد كل ثلاثة أشهر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد بأن الدولة تتعامل بحذر شديد مع ملف أسعار البنزين، وأن أي تحريك في الأسعار سيتم بناءً على دراسات دقيقة وخطط واضحة تراعي تحقيق التوازن بين احتياجات الموازنة العامة وقدرة المواطن على تحمّل الأعباء المعيشية.

وقال مدبولي إن الزيادة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مؤكدًا أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق.

وكان تم الإعلان رسميًا عن آخر زيادة وتطبيق الأسعار الجديدة في السادسة من صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، وكشفت مصادر من وزارتي البترول والتنمية المحلية مساء الخميس عن تطبيق الزيادة صباح الجمعة.

وكشفت مصادر بوزارة البترول عن زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد البترولية بدءًا من صباح غدًا الجمعة.

وأوضحت المصادر لمصراوي، إنه تم إبلاغ شركات تسويق المنتجات البترولية شفويًا بالزيادات المرتقبة.

وشهدت أسعار البنزين والسولار زيادة بنحو جنيهان وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: -

أسعار البنزين والسولار

بنزين ٨٠ بـ١٧.٧٥ جنيه بدلًا من ١٥.٧٥جنيه.

بنزين ٩٢ بـ١٩.٢٥ جنيه بدلًا من ١٧.٢٥جنيه.

بنزين ٩٥ بـ٢١ جنيه بدلًا من ١٩ جنيه.

لتر السولار بـ١٧.٥ بدلًا من ١٥.٥ جنيه.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة البترول بيانا رسميًا تعلن فيه الأسعار الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وتستند آلية التسعير التلقائي للوقود إلى مراجعة ربع سنوية تعتمد على أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى تكاليف النقل والتكرير والتوزيع في السوق المحلية.