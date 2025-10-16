انطلاق ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2025 في عمّان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور عادل عدوي رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وزير الصحة الأسبق، على أهمية الربط بين تاريخ الطب العربي العريق ومستقبل التعليم والممارسة الطبية الحديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتسارعة التي تفرضها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجالات التشخيص والعلاج والتدريب.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2025، والتي انطلقت فاعلياته بالعاصمة الأردنية عمان تحت عنوان "ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وشارك في فعاليات الملتقى نحو 300 طبيب وخبير من 22 دولة عربية، يمثلون المؤسسات الصحية والأكاديمية والطبية في الوطن العربي إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات صحية وأكاديمية.

وأشار عدوي إلى الإسهامات الرائدة لعلماء الطب العرب مثل ابن سينا والرازي والزهراوي، الذين أسهموا في تأسيس الطب العلمي الحديث، مؤكدًا أن استلهام هذا الإرث يشكّل قاعدة أساسية لتطوير التعليم الطبي في المنطقة.

كما تطرق إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز التواصل والتدريب بين الأطباء في الدول العربية، بما في ذلك المناطق البعيدة، من خلال برامج رقمية مبتكرة تسهم في تطوير الكفاءات الطبية.

وأضاف أن المجلس العربي يعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في التدريب والتأهيل الطبي، لضمان الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في إعداد وتأهيل الأطباء العرب ليكونوا قادة في التعليم الطبي والبحث العلمي على مستوى العالم العربي.

وعلى هامش الملتقى الثالث للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، ناقش متحدثون آليات وسبل توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم والتدريب الطبي التخصصي، من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة.

وناقش المتحدثون في تلك الجلسة التي جاءت بعنوان "آفاق ومستقبل التعليم الطبي التخصصي في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي" وترأسها رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وزير الصحة المصري الأسبق الدكتور عادل عدوي، التطبيقات الواعدة للذكاء الاصطناعي والروبوتات في الجراحة الدقيقة، وتحسين دقة التشخيص ووضع خطط العلاج، كما استعرضوا التجارب الناجحة لكل من السعودية والكويت ومصر في دمج هذه التقنيات ضمن المناهج والبرامج التدريبية.

وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس العربي والكليات الملكية الدولية والمجالس الطبية العربية لبناء كوادر طبية عربية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

شارك في تلك الجلسة امين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس، ورئيس الكلية الملكية للجراحين في إدنبرة الدكتور روان باركس، ورئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين في غلاسكو الدكتور هاني عتيبة، ومساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الحسين، والأمين العام لمعهد الكويت للتخصصات الطبية الدكتور عبدالرحمن المطيري، والرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري الدكتور محمد لطيف.

يذكر أنه انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2025، بمشاركة نحو 300 طبيب وخبير من 22 دولة عربية، يمثلون المؤسسات الصحية والأكاديمية والطبية في الوطن العربي، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات صحية وأكاديمية دولية.

بحضور رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي، و الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير الدكتور حسين الهنداوي، مندوبا عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، و الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس.