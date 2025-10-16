أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الخطة المصرية لإعمار غزة تمثل الخطة العملية الوحيدة القابلة للتنفيذ على الأرض.

وقال زكي، خلال حواره ببرنامج "عن قرب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الموقف الأمريكي يعبر عن قيادة وريادة، لكن تصريحات ترامب في الكنيست تتفوق بمراحل على ما ذُكر في شرم الشيخ، مشيرًا إلى الالتزام الأمريكي الكامل بأمن إسرائيل.

وأضاف زكي أن الموقف الأمريكي العام لم يتغير كثيراً، موضحًا أن واشنطن ترى ضرورة وجود مرحلة من الاستقرار والسلام في المنطقة حالياً.

وتطرق إلى ملف إعادة الإعمار، موضحًا: "نحن مضطرون لانتظار نتائج المرحلة الثانية من الخطة والمحادثات الجارية"، مؤكدًا أن الخطة المصرية تحظى بدعم عربي ودولي واسع.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي قدمت أفكاراً عملية في مسألة إعادة الإعمار، معتبراً أن هذا يمنح الخطة المصرية أفضلية واضحة.

وشدد على أن الخطة المصرية يمكن لها حظوظ حقيقية في النجاح إذا نجحت المفاوضات في المرحلة الثانية، مؤكدًا على أهميتها في تحقيق بقاء الفلسطينيين في أرضهم وإعادة بناء ما تم تدميره.