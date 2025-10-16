أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الانخراط الأمريكي الجاد على مستوى الرئيس ترامب كان عاملًا حاسمًا في إيقاف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة.

وقال زكي، خلال حواره ببرنامج "عن قرب" على فضائية "القاهرة الإخبارية": "إن المسألة تحتاج إلى عمل عربي متدفق مع الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أهمية استمرار التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف زكي أن الانخراط الأمريكي الجاد أدى إلى الوصول إلى نتيجة، وهي الضغط على إسرائيل لوقف العملية العسكرية"، مؤكدًا أن استمرار هذا الانخراط يمثل مكسبًا حقيقيًا للقضية.

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن ابتعاد الولايات المتحدة سيكون خسارة كبيرة، مشددًا على ضرورة استمرار الحماس الأمريكي للعمل على إنهاء الأزمة ككل.

وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الحل لا يكمن في مسألة الانسحاب من هنا أو هناك، معتبرًا أن استمرار إسرائيل في احتلال البحر والجو والبر لا يحل أي شيء.

وشدد زكي، على أهمية وضع القضية على بداية طريق حل حقيقي، مما يضمن إنهاء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة.