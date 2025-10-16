كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن أزمة الكهرباء التي تعاني منها الدائرة، معتبراً أن الشبكة الحالية لا تكفي الاحتياجات المتزايدة.

وقال زيدان خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، إن محطة الكهرباء في كفر الدوار تنتج 220 ميجاوات فقط"، مشيراً إلى أن الاحتياج الفعلي يصل إلى 458 ميجاوات، مما يعني وجود عجز يصل إلى 238 ميجاوات.

وأضاف زيدان: "كفر الدوار مدينة قديمة وعمدان الكهرباء فيها من عشرات السنين"، مؤكدًا على ضرورة تجديد شبكة الكهرباء تماماً كما يتم تجديد المنازل.

وتطرق إلى معاناة المواطنين، قائلاً: "المواطن أكيد بيعاني لو عنده كابل متهالك"، مشيرًا إلى أن الأعطال المتكررة تؤثر على الحياة اليومية.

وأكد أن الحل الأمثل يتمثل في إنشاء محطة جديدة، معتبرًا أن هذا الحل رغم تكلفته العالية إلا أنه ضروري لتلبية احتياجات المستشفيات والمنازل والمصانع والمدارس.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الطاقات المتجددة، مضيفًا: "ممكن المدينة الصناعية تشتغل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولكن لا غنى عن الحاجة لمصدر تقليدي مستمر للكهرباء".

وشدد المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار على أن تجديد الخطوط المتهالكة يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن استقرار التيار الكهربائي أساسي لتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات في الدائرة.