وزير المياه الأردني: سنواصل العمل مع مصر في المياه والزراعة

كتب- عمرو صالح:

04:08 م 16/10/2025

المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه الأردني

قال المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه الأردني، إنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على تعزيز التعاون مع مصر في مجال مشروعات الزراعة والمياه، موكدًا عمق العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف "أبو السعود"، خلال كلمته بالمؤتمر الختامي لأسبوع القاهرة للمياه، اليوم الخميس، أن الأردن سيعمل على تنفيذ خطط استراتيجية بالتعاون مع مصر لترشيد استخدام الموارد المتاحة من المياه، وترشيد الاستهلاك، وتحصين الأمن الغذائي.

واختتم "أبو السعود"، موجهًا الشكر للحكومة المصرية على تنظيمها لأسبوع القاهرة للمياه والتحية للشعب المصري، موكدًا أنه شعب شقيق للأردن.

