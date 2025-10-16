سفيرة الاتحاد الأوروبي: كل قطرة مياه في مصر تصنع فارقًا

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي، أنجلينا أيخهورست، أهمية حملات ترشيد المياه في مصر، مشيرة إلى أن أهمية مسابقة "على القد" التي أطلقتها وزارة الري لترشيد استهلاك المياه؛ حيث إن كل قطرة مياه في مصر يمكنها صنع الفارق.

جاء ذلك خلال جلسة تسليم جوائز "مسابقة على القد"؛ لتقييم الممارسات الزراعية الجيدة، التي أدت إلى ترشيد مياه الري؛ والمنعقدة ضمن فعاليات آخر أيام أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وقالت أنجلينا أيخهورست، إن تطوير البنية التحتية الخاصة بالمياه مهم جدًا لتوفير المياه، لافتةً إلى أهمية مشاركة مسابقات ترشيد المياه في إقناع المواطنين بتغيير سلوكيات هدر المياه.

وأضافت أن الأمل يتضاعف عند توفير كل قطرة مياه، موضحة أهمية تعاون الطلبة والجامعات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في حملات ترشيد المياه، ومؤكدة ضرورة أن تلقى هذه الحملات رواجًا كبيرًا لأهمية موضوعها وهو ترشيد المياه.

