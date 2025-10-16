بنك الشفاء يشارك في قافلة التحالف الوطني العاجلة لقطاع غزة

أعلن بنك الشفاء المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشاركته بـ3 شاحنات في القافلة العاجلة التي يطلقها التحالف الوطني لدعم أهالي قطاع غزة بالتزامن مع استئناف عبور المساعدات من معبر رفح البري.

وقال محمد فرغل، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري - في بيان له - إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ينظم القافلة الثانية عشرة ضمن قوافل دعم الشعب الفلسطيني في غزة، لافتًا إلى أن 3 شاحنات من بنك الشفاء المصري تشارك في القافلة وتحتوي على أدوية ومضادات حيوية ومطهرات طبية، بالإضافة لكميات من مستلزمات العناية الشخصية للمرأة والأطفال وأدوات التعقيم، وكميات من البطاطين والأغطية الشتوية لسكان قطاع غزة.

وأشار محمد فرغل، إلى أن قوافل الدعم بدأت منذ اللحظات الأولى لحرب غزة وتضمنت الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة والمحاليل وخيوط الجراحة والضمادات، وكانت قوافل بنك الشفاء المصري من أولى القوافل التي دخلت إلى غزة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحًا أن بنك الشفاء المصري قد أرسل 44 شاحنة مساعدات بإجمالي 549 طن من المستلزمات تجاوز عددها 4.5 مليون قطعة طبية إلى قطاع غزة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، استمرار الدعم للشعب الفلسطيني إلى أن تنتهي الأزمة وتعود الأمور لطبيعتها، موضحًا أن البنك حدد ميزانية خاصة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023 لدعم قوافل العلاج الموجهة إلى غزة.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ