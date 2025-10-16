"جبران" يمثل مصر في مؤتمر وزراء العمل الإسلامي بالدوحة

شارك محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بدول منظمة التعاون الإسلامي، والذي يُعقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت رعاية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وذلك تحت شعار "تجارب محلية.. إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي".

يشارك في المؤتمر، وزراء العمل من الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى جانب رؤساء الوفود والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا العمل، وعدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يُلقي الوزير محمد جبران كلمة خلال فعاليات اليوم، يستعرض فيها جهود مصر في تطوير سوق العمل وبرامج التدريب والتشغيل.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لرئيس الدورة الخامسة للمؤتمر، وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان، ورئيس الدورة السادسة وزير العمل بدولة قطر، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية (افتراضيًا).

كما تم خلال الجلسة انتخاب رئيس وأعضاء هيئة المكتب الدولي للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة استراتيجيات تطوير أسواق العمل وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء، إضافة إلى استعراض المبادرات والمشروعات المشتركة الهادفة إلى الحد من البطالة وتنمية المهارات وبناء القدرات، ضمن جهود المنظمة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم الإسلامي.

كما يتناول المؤتمر سبل مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق العمل، خاصة تلك المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.

ويُعد المؤتمر منصة إقليمية مهمة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واستعراض الإنجازات الوطنية في مجالات العمل والتوظيف، إلى جانب تعزيز التعاون في برامج التوطين والتشغيل العادل، وتطوير السياسات التي تحفّز الاقتصاد وتواكب الثورة الرقمية وتأثيراتها على سوق العمل في الدول الإسلامية.

