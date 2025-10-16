أعلن مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن تقديم تخفيضات تصل إلى 20% على جميع خدمات الكشوفات الطبية بالعيادات الخارجية، وإجراء التحاليل الطبية داخل المستشفى، حتى نهاية أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار مشاركة المستشفى في إحياء فعاليات اليوم العالمي لكبار السن، الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة في الأول من أكتوبر من كل عام.

وتأتي هذه الفعاليات والمبادرات في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تطلقها وزارة الصحة، وتتبناها مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعلى رأسها مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالجيزة، تأكيدًا على أهمية تقديم الرعاية الصحية والمجتمعية التي يحتاجها كبار السن، ورفع الوعي بدورهم وآليات الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

كما تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الفئات العمرية الأخرى، وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية تقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض أو التعرض للمشكلات الصحية في مرحلة الشيخوخة.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ