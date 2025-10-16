إعلان

تخفيض 20% بالعيادات الخارجية والتحاليل لكبار السن بـ"الشيخ زايد التخصصي"

كتب- أحمد جمعة:

12:30 م 16/10/2025

مستشفى الشيخ زايد التخصصي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن تقديم تخفيضات تصل إلى 20% على جميع خدمات الكشوفات الطبية بالعيادات الخارجية، وإجراء التحاليل الطبية داخل المستشفى، حتى نهاية أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار مشاركة المستشفى في إحياء فعاليات اليوم العالمي لكبار السن، الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة في الأول من أكتوبر من كل عام.

وتأتي هذه الفعاليات والمبادرات في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تطلقها وزارة الصحة، وتتبناها مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعلى رأسها مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالجيزة، تأكيدًا على أهمية تقديم الرعاية الصحية والمجتمعية التي يحتاجها كبار السن، ورفع الوعي بدورهم وآليات الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

كما تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الفئات العمرية الأخرى، وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية تقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض أو التعرض للمشكلات الصحية في مرحلة الشيخوخة.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى الشيخ زايد التخصصي العيادات الخارجية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه