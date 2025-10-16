منال عوض تشارك في منتدى "صفر مخلفات"

توجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى تركيا للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي "صفر مخلفات"، الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري بمدينة أسطنبول.

ينظم الحدث مؤسسة صفر مخلفات بمشاركة واسعة من عدد كبير من المؤسسات العامة والحكومات المحلية والمنظمات الدولية، وعدد من الأكاديميين ورواد القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني وقادة المدن والمجتمعات المحلية وصانعي السياسات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المنتدى يعد منصة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز التبني العالمي لنهج صفر مخلفات، وتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم ممارسات الاقتصاد الدائري، كما يعد فرصة لعرض أفضل الممارسات في مجال المخلفات، ووضع الأساس لتعاون جديد.

وأوضحت الوزيرة، أن نهج "صفر مخلفات" يعد نهجًا بالغ الأهمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل إنتاج المخلفات، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتخفيف الآثار البيئية، كما يُسهم في التحول الاقتصادي من خلال تشجيع التوظيف الأخضر، وتعزيز نماذج الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المنتدى يهدف إلى مواءمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تعزيز التبني العالمي لرؤية "صفر مخلفات" وتشجيع التنمية القائمة على المسؤولية البيئية.

ويتضمن برنامج المنتدى عدة جلسات سياسية رفيعة المستوى، ومناقشات جماعية متعددة الأطراف، وجلسات تعرض ممارسات نموذجية.

وتتاح الفرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم، والتعرف على الممارسات في البلدان الأخرى، من أجل العمل على تطوير حلول مشتركة، وتشارك الدكتورة منال عوض في عدة جلسات منها "جلسة الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ سياسات "صفر مخلفات" في مدننا ومجتمعاتنا من أجل مستقبل حضري مستدام"، وجلسة "إعادة تصور تجارة التجزئة في عالم خالٍ من المخلفات"، علاوة على جلسة "الإلكترونيات: من التكنولوجيا المُستخدَمة إلى التكنولوجيا المُستدامة".

