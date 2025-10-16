قصور الثقافة تطلق بعثة ميدانية لتوثيق التراث الشعبي في مطروح

أوفدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعثة ميدانية إلى محافظة مطروح، في إطار جهودها المستمرة لتأصيل الهوية الثقافية، والحفاظ على التراث الشعبي وتوثيقه، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي.

ترأست البعثة الدكتورة الشيماء الصعيدي، مدير عام إدارة أطلس المأثورات الشعبية، بمشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين، وشهد اليوم الأول توثيق عدد من عناصر التراث المحلي ببادية مطروح، شملت مهنة الرعي، الشعر النبطي، والتاريخ الشفاهي للبادية، إلى جانب تسجيل الأداء الشعبي الجماعي للأغاني المتوارثة.

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح ، ومن المقرر أن تستمر البعثة في أداء مهامها حتى يوم 20 أكتوبر الجاري، بهدف رصد وتوثيق مظاهر الموروث الثقافي المطروحي.

