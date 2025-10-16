بدء جلسات اليوم الخامس والأخير من أسبوع القاهرة للمياه 2025

انطلقت صباح اليوم، أولى جلسات اليوم الخامس والأخير من أسبوع القاهرة للمياه 2025، والذي يُعقد تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات العربية والدولية.

وشهد الأسبوع، على مدار الأيام الماضية، مناقشة 5 محاور رئيسية تمحورت حول: التعاون من أجل الإدارة المستدامة للمياه، والتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود، والابتكارات من أجل إدارة مرنة للموارد المائية، والحلول القائمة على الطبيعة لحماية النظم البيئية والمائية، وإدارة أصول البنية التحتية لضمان الاستدامة.

ويُعد أسبوع القاهرة الثامن للمياه منصة دولية رائدة تجمع الخبراء وصناع القرار والباحثين لتبادل الرؤى والخبرات بشأن قضايا المياه على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويتضمن الأسبوع عددًا من الفعاليات المهمة، أبرزها: اجتماع مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، والجمعية العامة السابعة والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والاجتماع الوزاري المشترك للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية، إلى جانب الاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج اليونسكو الدولي للهيدرولوجيا، والمؤتمر السنوي السادس للاتحاد الأوروبي حول تمويل واستثمار المياه، ومنتدى الاستثمار المائي بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

