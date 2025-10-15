عمرو موسى: معاناة الفلسطينيين فجّرت 7 أكتوبر.. وموقف مصر منع التهجير

وصف الدكتور عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، قمة شرم الشيخ للسلام بأنها تمثل لحظة فارقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال موسى، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر"، إن الاتفاق أتاح عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم رغم الخراب"، مشيراً إلى أن هذه الأرض هي التي نشأوا عليها.

وأوضح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الاتفاق تضمن مكاسب مهمة منها "انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المواقع ودخول المساعدات والإفراج عن أسرى فلسطينيين".

وأكد أن معاناة الفلسطينيين كانت من الأسباب الجوهرية لاندلاع أحداث 7 أكتوبر، قائلاً: "لا يمكن فصل هذه الأحداث عن سياق الضغط الإنساني والسياسي المتراكم".

ونوّه الدكتور عمرو موسى، إلى أن خطة ترامب للسلام "لم تكن تسوية نهائية"، معتبراً أنها لم تقدم حلولاً جذرية للصراع.

وشدد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على أن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين كان حاسماً وساهم في تعديل مواقف دولية.

