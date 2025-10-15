حصل "مصراوي" على حصة الأحزاب في القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تقدمت بأوراقها للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الساعات الماضية.

وتصدر حزب مستقبل وطن المركز الأول في أحزاب القائمة بـ121 مقعد موزعون على الـ4 قطاعات.

وحصل حزب حماة الوطن على المركز الثاني بـ54 مقعد وحزب الجبهة الوطنية على 43 مقعد، وحزب الشعب الجمهوري على 15 مقعد، وحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي على 9 مقاعد، وحزب العدل على 8 مقاعد.

كما حصل حزب الوفد على 8 مقاعد، والإصلاح والتنمية 8 مقاعد، وحزب المؤتمر 3 مقاعد، وحزب الحرية مقعدين، وحزب إرادة جيل مقعد واحد.

وحصل المستقلون في القائمة على 8 مقاعد ليبلغ إجمالي عدد المقاعد في القائمة 284، ليصل إجمالي عدد المرشحين على المستوى الفرد إلى 3836 مرشحًا، والقائمة الوطنية من أجل مصر على الـ4 قطاعات وقائمة الجيل عن قطاعي شرق وغرب الدلتا، والقائمة الشعبية صوتك لمصر، وقائمة نداء مصر عن قطاع غرب الدلتا.

وأغلقت اليوم الأربعاء لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 أبوابها، بعد انتهاء فترة استقبال أوراق المرشحين التي استمرت لمدة ثمانية أيام، بدأت يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يستمر اليوم تلقي أوراق الترشح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على خلاف الأيام السابقة التي كانت تمتد فيها فترة التقديم حتى الخامسة مساءً.

