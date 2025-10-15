متحدث الرئاسة ينشر فيديو مرافقة المقاتلات المصرية لطائرة ترامب

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو يوثق مرافقة 6 مقاتلات f16 الحربية المصرية لطائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال دخوله الأجواء المصرية لحضور قمة شرم الشيخ للسلام وتوقيع اتفاقية إنهاء حرب غزة.

وأظهر الفيديو رسالة ترحيب من قائد السرب المصري: "نداء إلى الطائرة الرئاسية الأمريكية من قائد سرب الطيران المصري.. نرحب بكم في المجال الجوي المصري كما ننقل لكم ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنيه لكم بالوصول بأمان، ونود أن نبلغكم بمرافقتنا لكم حتى الوصول".

بدوره وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر السلام بشرم الشيخ بعد توقيع اتفاقية إنهاء حرب غزة، على الحفاوة وكرم الضيافة

وقال ترامب: "أريد أن أشكر الرئيس السيسي على إرسال 6 مقاتلات مصرية لمرافقة طائرتي الرئاسية.. نظرنا من النافذة ورأينا المقاتلات، كانوا 3 على كل جانب وكانوا رائعين للغاية".

