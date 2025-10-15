إعلان

6 صحفيين ضمن مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025

كتب : محمد سامي

08:58 م 15/10/2025

الإعلامي مصطفى بكري

ضمت القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تقدمت بأوراق ترشحها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، عددًا من الصحفيين ضمن مرشحيها لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يعكس حضورًا قويًا للإعلاميين في الساحة السياسية ومشاركتهم الفاعلة في العمل العام.

وضمت القائمة الإعلامي أحمد بدوي ممثلًا عن محافظة القليوبية، والإعلامي مصطفى بكري عن محافظة الجيزة، إلى جانب الإعلامي أمال الدين حسين ممثلًا عن البحيرة، فيما تخوض الإعلامية أميرة العادلي المنافسة عن القليوبية، والإعلامية مي كرم جبر عن المنوفية، كما تم إدراج اسم الإعلامية مارسيل سمير ضمن مرشحي القليوبية.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن لجان تلقي طلبات الترشح تلقت عدداً من القوائم بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" في القطاعات المختلفة، استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

