تخفيضات تصل لـ 20 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لبرامج الحج السياحي

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي، بقيم تتراوح بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع ضمان رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

وأوضحت الوزارة أن منظومة الحج السياحي لعام 1447هـ استفادت هذا العام من تحسن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين شركات السياحة، مما ينعكس إيجابًا على التكلفة النهائية للبرامج دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

كما أشارت إلى أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، مراعاةً لمختلف الشرائح المجتمعية، وزيادة فرص المواطنين في الحصول على تأشيرات الحج السياحي.

من جانبه، اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وذلك وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان تنظيم موسم الحج المقبل بدقة وكفاءة عالية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، ويعزز من التزام الشركات بالمعايير المعتمدة لضمان راحة وسلامة الحجاج.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في اختيار الحجاج وفقًا للضوابط المقررة.

اقرأ أيضاً:

الدكتور هاشم السيد مساعدًا لرئيس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد

مدبولي: قمة شرم الشيخ للسلام أنهت حرب غزة وأثبتت رؤية القيادة المصرية