كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن الرسائل السياسية والدبلوماسية المهمة التي حملتها القمة المصرية السودانية بين الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن القمة ناقشت التحضير للقاء القادم المقرر عقده في واشنطن"، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف لبحث الجهود الدولية والعربية لوقف الحرب في السودان وتحقيق الوفاق الوطني.

وأضاف هريدي أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد مجددًا على رفض مصر القاطع لإنشاء أي حكومات موازية للشرعية السودانية، مؤكداً أن القاهرة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية.

وتطرق مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن القمة تناولت تنسيق المواقف المصرية السودانية بشأن السد الإثيوبي، واصفًا الموقف الإثيوبي بـ "السلوك غير المنضبط" في إدارة السد.

وأكد السفير حسين هريدي، أن الموقف المصري ينطلق من رؤية واضحة مفادها أن سد النهضة يجب أن يكون لصالح التنمية المشتركة وليس أداة ضغط سياسي أو مائي.

وأشار هريدي، إلى أن نهر النيل مشترك ولا يحق لأي طرف الادعاء بأنه يملك حق التصرف فيه منفردًا، معتبرًا أن هذا المبدأ يمثل أساس التعامل المصري مع ملف السد.

اقرأ أيضًا:

نتيجة القبول وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم رياض أطفال بالأزهر

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ بالدولار لعدد من الشركات

- السيسي والبرهان يجددان رفضهما القاطع أي إجراءات أحادية بشأن النيل الأزرق