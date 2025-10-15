أعلن حزب العدل رسميًا أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 8 مرشحين يمثلون قطاعات مختلفة من الحزب.

وجاءت الأسماء كالتالي:

حسين هريدي، مساعد رئيس الحزب

الدكتور محمد فؤاد، رئيس مركز العدل للدراسات

حسام حسن، أمين التنظيم المركزي

أحمد ناصر، أمين حزب العدل بمدينة 6 أكتوبر

هايدي فهمي، عضو هيئة المكتب

فاطمة عادل، أمين حزب العدل بمحافظة المنيا

مروة بوريص، أمين المرأة المركزي

صافيناز طلعت، أمين الصحة بمحافظة الغربية

ويأتي إعلان حزب العدل لمرشحيه في إطار التنسيق الذي تقوده القائمة الوطنية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم في تشكيلها عددًا من الأحزاب السياسية الكبرى، من بينها مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الوفد، التجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وغيرها.

