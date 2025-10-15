قال الدكتور يوسف بروزين، المدير الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن إيجاد حلول بيئية للحفاظ على الأراضي الزراعية والمياه يمثل أهمية كبيرة؛ بخاصة في المناطق الحضرية، وإيجاد حلول قائمة على الطبيعة لتعزيز صمود الموارد المائية.

وأضاف بروزين أنه يجب تعزيز الحلول المعتمدة على الطبيعة؛ للحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز مرونة النظم البيئية والمناخية، والتي ما شأنها أن تعود بالنفع على مختلف دول العالم.

وتابع بروزين بأن المياه تعد العنصر الرئيسي في عملية الزراعة، فجودة المياه من أهم العناصر التي تعود بالنفع على إنتاجية الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية الرابعة بعنوان "الحلول القائمة على الطبيعة من أجل أنظمة مياه مستدامة"، المنعقدة خلال فاعليات رابع أيام أسبوع القاهرة الثامن للمياه، اليوم الأربعاء.

يُشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يُعقد تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية؛ هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، البنية التحتية المستدامة.

وبلغ إجمالي عدد المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الأسبوع 95 منظمة دولية، فضلًا عن تنظيم نحو 125 جلسة ضمن فاعليات الأسبوع.