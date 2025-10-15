إعلان

مدير المعهد الدولي للمياه: حلول الطبيعة مفتاح صمود الزراعة أمام التغير المناخي

كتب- عمرو صالح:

03:06 م 15/10/2025

الزراعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور يوسف بروزين، المدير الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن إيجاد حلول بيئية للحفاظ على الأراضي الزراعية والمياه يمثل أهمية كبيرة؛ بخاصة في المناطق الحضرية، وإيجاد حلول قائمة على الطبيعة لتعزيز صمود الموارد المائية.

وأضاف بروزين أنه يجب تعزيز الحلول المعتمدة على الطبيعة؛ للحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز مرونة النظم البيئية والمناخية، والتي ما شأنها أن تعود بالنفع على مختلف دول العالم.

وتابع بروزين بأن المياه تعد العنصر الرئيسي في عملية الزراعة، فجودة المياه من أهم العناصر التي تعود بالنفع على إنتاجية الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية الرابعة بعنوان "الحلول القائمة على الطبيعة من أجل أنظمة مياه مستدامة"، المنعقدة خلال فاعليات رابع أيام أسبوع القاهرة الثامن للمياه، اليوم الأربعاء.

يُشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يُعقد تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية؛ هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، البنية التحتية المستدامة.

وبلغ إجمالي عدد المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الأسبوع 95 منظمة دولية، فضلًا عن تنظيم نحو 125 جلسة ضمن فاعليات الأسبوع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التغير المناخي لزراعة مدير المعهد الدولي للمياه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة