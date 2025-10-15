تنطلق فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في الثامنة والنصف مساء غدٍ الخميس، على مسرح النافورة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وتشمل مراسم الافتتاح السلام الوطني، يليه كلمات لوزير الثقافة ورئيس الأوبرا ونائب مدير المهرجان، كما يتم تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وهم: الدكتور هشام شرف (الأردن)، اسم الفنانة نعيمة سميح (المغرب)، اسم الشاعر الهادي آدم (السودان)، عازف الكولة إبراهيم فتحي (مصر)، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذة الموسيقى العربية وعميدة كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ورئيسة اللجنة العلمية (مصر)، اسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة (مصر)، المايسترو حسن فكري (مصر)، الشاعر وائل هلال (مصر)، الملحن خالد عز (مصر)، والمطربة آمال ماهر (مصر) التي تتسلم التكريم خلال الفقرة الفنية الخاصة بحفل الافتتاح، ويقودها المايسترو تامر فيضي، وتضم مختارات من مؤلفات الطرب العربي لعمالقة زمن الفن الجميل، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة الشهيرة.

يُخرج الحفل مهدي السيد، وتصميم الديكور والجرافيك لعبد المنعم المصري، ومساعد المخرج علي يسري، والمخرج المنفذ شريف رمضان، ويتخلله فيلم عن مشوار حياة كوكب الشرق أم كلثوم، شخصية المهرجان، من إخراج سامر ماضي.

وبالتزامن، يُحيي الفنان المغربي فؤاد زبادي حفلاً بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو هشام نبوي، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ويسبقه فاصل لنجوم الموسيقى العربية محمد طارق، وولاء طلبة، وأحمد رجب.

وفي الوقت نفسه، تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي حفلاً يُحييه نجوم الموسيقى العربية: ريم حمدي، وحنان الخولي، ومحيي صلاح، وأحمد الوزيري، وأحمد صبري، ومحمد شوقي، على معهد الموسيقى العربية.

ويُصاحب الفعاليات معرضٌ لفنون الخط العربي للفنان يسري المملوك في الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر، إلى جانب معرض شباب الخطاطين من 19 حتى 22 أكتوبر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية.