سميح ساويرس يعلق على خروجه من قائمة "فوربس" للأثرياء

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن توجهه الجديد نحو العمل الخيري والاستثمار في المشروعات البيئية، معتبرًا أن خروجه من قائمة "فوربس" للأثرياء لم يزعجه.

وقال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، على شاشة "النهار": "عندي من الفلوس اللي يكفيني واللي عايز المزيد يبقى جعان"، مؤكداً أنه لم يعد هدفه زيادة الثروة.

وأضاف ساويرس: "هدفي الآن توزيع أموالي وإنفاق حصة الأعمال الخيرية قبل رحيلي"، مشيراً إلى أنه خصص 30% من ثروته للعمل الخيري وساهم مع الدكتور مجدي يعقوب في مستشفى برواندا.

وتابع أنه لم يعد ضليعًا في إدارة المحافظ الاستثمارية، قائلاً: "مبقعدش في مكتبي أكتر من 6 أو 7 ساعات يوميًا"، موضحًا أن اهتمامه تحول نحو الشركات الناشئة والأفكار الجديدة.

وأكد ساويرس أنه يستثمر حاليًا في بديل للأسمنت صديق للبيئة، خاصة أن مصانع الأسمنت تستهلك طاقة وتطلق انبعاثات ولن تكون مقبولة في المستقبل.

وقال: "ربنا لم يعطنا الثروة لنخزنها.. بل لننفقها في خدمة الناس"، مشيرًا إلى فلسفته الجديدة في التعامل مع الثروة والعمل الخيري.