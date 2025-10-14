القاهرة - أ ش أ:

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، أهمية الوحدات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالريف وتقديم الخدمات للأهالي في القرى.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، عددًا من الملفات الحيوية والخدمية على أرض المحافظات ومجالات التعاون المشترك وعلى رأسها تشغيل الوحدات البيطرية الموجودة في المجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومختلف محافظات الجمهورية.

كما ناقشا موقف الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة بالمحافظات، بالإضافة إلى آخر مستجدات توفير الدرجات المالية لتعيينهم لسد العجز الموجود حاليًا.

من جانبه..عرض نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن كافة الجهود التي قامت بها النقابة في ملف تعيين الأطباء البيطريين وتوفير الدرجات المالية لهم من الوزارات والجهات المعنية بالحكومة.

وأكد حرص النقابة تقديم كل الدعم والتنسيق اللازم مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة في كافة الملفات المشتركة بما يحقق توجهات ورؤية الحكومة وزارة التنمية المحلية.

وفي السياق، تم استعراض موقف تقنين أوضاع العيادات البيطرية بمختلف الأحياء والمدن وفقًا لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن القانون يتيح لبعض الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري إلى التقديم وفقًا لقانون التصالح المعمول به حاليا بجميع المحافظات والذي يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم ضوء أحكام هذا القانون.

وأوضحت أهمية دور النقابة حث العيادات البيطرية على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقًا لهذا القانون والتيسيرات المقدمة؛ بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء البيطريين وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات أسوة بما يحث في باقي المجالات الصحية الأخرى.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض التعاون بين الجانبين في مجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، واتباع الأساليب العلمية في التعامل مع هذه القضية وبما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمع.