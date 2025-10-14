يتساءل عدد كبير من مشتركي فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع، سواء كانت ذكية أو كودية، عما إذا كانت زيادة الأحمال عن التيار المقنن تؤدي إلى انقطاع التيار.

وكشفت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات، عبر منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، أن أول إنذار فصل للكهرباء يكون خلال 10 دقائق، ويُلزم العميل بتخفيض أحماله لاستمرار التيار، لافتة إلى أن ثاني إنذار فصل يكون خلال نصف ساعة، أما في حالة ثالث إنذار فيحدث فصل تام، ولا بد من تشغيله عن طريق فني من الشركة.

وأشارت إلى أنه في حال تطلب الأمر تغيير العداد بعداد أقصى قدرة (عداد ثلاثي الأوجه)، وذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، التي تتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

إرشادات عامة لمستخدمي عدادات الكارت

حدد القطاع عددًا من الإرشادات العامة التي يجب أن يلتزم بها المشتركون من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع (الكارت) كالتالي:

* التأكد من ضبط تاريخ العداد وفقًا للتقويم الميلادي حتى يستفيد المشترك من خاصية "الوقت الصديق" (Friendly Time) أيام الجمع والعطلات الرسمية، ومن الترتيب الزمني لشرائح الاستهلاك.

* وضع الكارت في العداد قبل الذهاب إلى مركز شحن العدادات.

* استلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن.

* وضع الشحنة بالعداد والتأكد من صحة مبلغ الشحن.