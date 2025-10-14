عقدت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماعاتها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس اللجنة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل عدد من اللجان الفرعية، على أن يختار الأعضاء اللجان التي يرغبون في الانضمام إليها، وفق بيان اليوم.

وتبدأ اللجان الفرعية اجتماعاتها فور الاستقرار على تشكيلها بداية من الأسبوع المقبل، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

ومن المقرر أن تُعد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها؛ خلال شهرين، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية.

شارك في الاجتماع كل من، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إلى جانب الدكتور عبد المنعم سعيد، من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية، والدكتور حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما شارك في الاجتماع، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا "مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت"، وزكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، كاتبة صحفية، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، ونشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، والكاتب الصحفي خليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والسيدة هبة جلال، مذيعة بقناة المحور، والكاتب الصحفي نبيل الشوباشي، مذيع بقناة فرنسا 24 سابقاً، والإعلامي عمرو عبد الحميد، مذيع بقناة الغد، والإعلامي خالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار.

وكذلك هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون، وخالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، ومحمود التميمي، ذا خبرة إعلامية وفنية وثقافية، وإيهاب عوض، رئيس تحرير اكسترا نيوز ومسئول التطوير الرقمي، والإعلامي شريف عامر، مذيع بقناة ام بي سي مصر، وفادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الصحفي مصطفى عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي نبيل عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والكاتبة الصحفية سناء حسين البيسي، كاتبة صحفية بمؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي محمد سلماوي، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام، صحفي بمؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي خالد حنفي علي، صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتور محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رانيا مكرم محمود عبد الله، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وشارك في الاجتماع الإعلامي جمال الشاعر، والسفير محمد بدر الدين زايد، دبلوماسي متقاعد، والكاتب الصحفي عمرو خفاجي، وخالد مرسي، بالشركة المتحدة، وعبد الرحيم كمال، سيناريست، وحسن مدني، مذيع بالمعاش، والكاتب الصحفي ياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي، والدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والدكتورة ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، والكاتب الصحفي خالد صلاح، كاتب صحفي، وجلال نصار، كاتب صحفي، وإيناس جوهر، إذاعية بالمعاش، والدكتورة لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، والكاتب الصحفي حسن المستكاوي، كاتب رياضي، وعمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، ودينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، ومنال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.