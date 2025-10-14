مدبولي: تكليفات رئاسية بتسريع أعمال تطوير بحيرة البردويل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عصام والي، ممثلاً لجهاز مستقبل مصر، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير البحيرة ورفع كفاءتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

وأوضح "مدبولي"أن خطة التطوير تشمل تعميق وتوسيع الممرات المائية والبواغيز التي تربط البحيرة بالبحر المتوسط، إلى جانب إعادة استخدام الرواسب بعد معالجتها وتطهيرها وضخها في التربة لتحسين جودتها ودعم الأنشطة الزراعية، مؤكدًا أن المشروع يحمل مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا كبيرًا على المنطقة وسكانها.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض مستجدات أعمال التكريك وتطوير الأرصفة وحلقات السمك داخل البحيرة، والتي تستهدف دعم قطاع الثروة السمكية وتحقيق التنمية المستدامة في شمال سيناء.

وأضاف "الحمصاني" أن الحكومة ستتلقى قريبًا المقترحات النهائية من الاستشاري المكلف بالمشروع بشأن أي أعمال إضافية مطلوبة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد البحيرة ضمن خطة الدولة لتنمية بحيراتها الشمالية وتحسين جودة المياه بها.