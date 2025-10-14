التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، ضمن فاعليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، شيتوس نوجوشى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصرUNDP .

وأعرب سويلم عن سعادته بالتعاون الوثيق بين الوزارة والبرنامج في عدة مجالات؛ مثل مشروعات حماية الشواطئ والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتوعية والإعلام .

وأعربت نوجوشى عن تقديرها للوزير، وسعادتها بالتعاون الناجح بين الجانبَين، مشيدةً بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال إدارة المياه والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ .

وأشار سويلم إلى التعاون الناجح بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي كان من أبرز نتائجه تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، والإعداد لإطلاق مرحلة جديدة من هذا المشروع المهم .

وأكد الوزير أهمية التوسع مستقبلًا في الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء؛ للتعامل مع تحديات الغذاء التي تواجه العديد من دول العالم، والسعي لتوجيه أنظار المجتمع الدولي لهذا الملف وزيادة البحث العلمي في هذا المجال؛ لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية .