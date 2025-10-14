أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن حملات التفتيش على المواقع الإنشائية في 27 محافظة خلال اليومين الماضيين "12 و13 أكتوبر"، أسفرت عن التفتيش على 62 منشأة؛ حيث تحرير 32 محضرًا ضد شركات لا تلتزم بتوفير وسائل السلامة، والصحة المهنية، ومُهلة لـ12 موقع عمل، لاستيفاء الملاحظات، وإيقاف أعمال مُنشأتَين نظرًا للخطوة الشديدة على حياة العمال.

وقال جبران إن الحملات مستمرة وتتابعها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بشكل يومي؛ للتأكد من توافر وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج.

وأكد الوزير في تصريحاته أنه يتابع بنفسه بشكل يومي تنفيذ توجيهاته لجميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف هذه النوعية من الحملات داخل المواقع الإنشائية في كل محافظة، وتطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في هذا الشأن.