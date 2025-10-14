إعلان

حملات تفتيش مفاجئة.. "العمل" توقف منشأتين وإنذارات لـ12 موقعًا لحماية العمال

كتب : أحمد السعداوي

03:13 م 14/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حملات تفتيش (3)
  • عرض 5 صورة
    حملات تفتيش (4)
  • عرض 5 صورة
    حملات تفتيش (2)
  • عرض 5 صورة
    حملات تفتيش (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن حملات التفتيش على المواقع الإنشائية في 27 محافظة خلال اليومين الماضيين "12 و13 أكتوبر"، أسفرت عن التفتيش على 62 منشأة؛ حيث تحرير 32 محضرًا ضد شركات لا تلتزم بتوفير وسائل السلامة، والصحة المهنية، ومُهلة لـ12 موقع عمل، لاستيفاء الملاحظات، وإيقاف أعمال مُنشأتَين نظرًا للخطوة الشديدة على حياة العمال.

وقال جبران إن الحملات مستمرة وتتابعها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بشكل يومي؛ للتأكد من توافر وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج.

وأكد الوزير في تصريحاته أنه يتابع بنفسه بشكل يومي تنفيذ توجيهاته لجميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف هذه النوعية من الحملات داخل المواقع الإنشائية في كل محافظة، وتطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في هذا الشأن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات تفتيش وزير العمل حماية العمال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى مستويات غير مسبوقة بمنتصف التعاملات
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
مغازلة ميلوني وإحراج ستارمر.. أبرز مواقف ترامب الطريفة في قمة شرم الشيخ (فيديو)