مصر تشارك الدول العربية الاحتفال بيوم البيئة 2025 تحت شعار الاستدامة

تشارك مصر الدول العربية الاحتفال باليوم العربي للبيئة، الذي يوافق الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، تحت شعار "استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود"، في إطار اهتمام الدول العربية بمناقشة القضايا والمستجدات البيئية المشتركة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، أن مشاركة مصر في هذه المناسبة تأتي إيمانًا بأهمية حماية البيئة والمحافظة على مواردها، وانطلاقًا من دورها المحوري في دعم العمل العربي المشترك في القضايا البيئية.

وأوضحت الوزيرة أن الدول العربية تواجه مجموعة من التحديات البيئية المشتركة، من أبرزها تغير المناخ، والتصحر، ونقص الموارد المائية، والتلوث، مشيرة إلى أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على جهود التنمية المستدامة في المنطقة.

وأضافت أن اليوم العربي للبيئة يمثل فرصة لتعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات لمواجهة الأزمات والمخاطر البيئية، ونشر الوعي بأهمية حماية النظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصة مع تزايد حدة التحديات البيئية على المستويين العربي والعالمي.

يُذكر أن اليوم العربي للبيئة يُحتفل به في 14 أكتوبر من كل عام، بعد اعتماده رسميًا عام 1986 إحياءً لذكرى انعقاد أول مؤتمر وزاري عربي لشؤون البيئة في تونس. وقد قامت وزارة البيئة المصرية هذا العام بتصميم شعار الاحتفال باليوم العربي للبيئة، في إطار حرصها على دعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل الجماعي لحماية البيئة العربية.