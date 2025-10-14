من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ السبت المقبل؟

كشفت مصادر سياسية عن أن النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ المعيَّن، سيتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، المقرر عقدها يوم السبت المقبل.

ويأتي تولي أبو العلا رئاسة الجلسة بصفته أكبر الأعضاء سنًا، إذ يبلغ من العمر 86 عامًا.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الافتتاحية إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد يوم السبت المقبل، لافتتاح الدور التشريعي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية.

ودعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ الأعضاء المعينين إلى الحضور يوم الخميس المقبل، لاستخراج كارنيهات العضوية الجديدة استعدادًا للجلسة الافتتاحية.

وتُعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وتشهد أداء الأعضاء لليمين الدستورية، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة (13) من اللائحة على أن المجلس ينتخب في بداية كل فصل تشريعي رئيسه ووكيلَيه بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، على أن يرأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر عضوين سنًا.