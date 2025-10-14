عقود عمل مزورة.. جبران يشكر وزير الداخلية بعد ضبط 64 شركة غير مرخصة

وجَّه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة التي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيام 64 شركة مزورة و"دون ترخيص"، بالنصب والاحتيال على المواطنين بعقود عمل وهمية، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها بمواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، النشاط الوهمي لهذه الشركات، وحسب المعلومات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 46 شركة تعمل دون ترخيص، و17 شركة قامت بالنصب على مواطنين، وشركة واحدة "تزوير"، في 6 محافظات هي: القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والشرقية والفيوم.

وأوضحت المعلومات أن عملية ضبط هذه الشركات جرت منذ شهر أغسطس 2025 وحتى الآن.