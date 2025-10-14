إعلان

عقود عمل مزورة.. جبران يشكر وزير الداخلية بعد ضبط 64 شركة غير مرخصة

كتب : أحمد السعداوي

02:18 م 14/10/2025

وزير العمل يشكر وزير الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجَّه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة التي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيام 64 شركة مزورة و"دون ترخيص"، بالنصب والاحتيال على المواطنين بعقود عمل وهمية، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها بمواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، النشاط الوهمي لهذه الشركات، وحسب المعلومات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 46 شركة تعمل دون ترخيص، و17 شركة قامت بالنصب على مواطنين، وشركة واحدة "تزوير"، في 6 محافظات هي: القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والشرقية والفيوم.

وأوضحت المعلومات أن عملية ضبط هذه الشركات جرت منذ شهر أغسطس 2025 وحتى الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد جبران وزير العمل عقود عمل مزورة اللواء محمود توفيق ضبط شركات غير مرخصة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى مستويات غير مسبوقة بمنتصف التعاملات
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
مغازلة ميلوني وإحراج ستارمر.. أبرز مواقف ترامب الطريفة في قمة شرم الشيخ (فيديو)