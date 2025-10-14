بعد أسبوع من وفاته.. بيان من أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم

أصدرت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، بيانًا صباح اليوم الثلاثاء، وجهت فيه الشكر إلى كل مَن تقدم بالعزاء والمواساة في وفاة الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر.

وقالت الأسرة، في بيانها: "نتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعازيه الصادقة ومواساته الكريمة في فقيد الأمة الإسلامية العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، رحمه الله تعالى، وعلى ما أبداه من تقدير كريم ووفاء صادق لوالدي في حياته وبعد وفاته، وحرصه الدائم على تكريم قامات الوطن العلمية والدعوية، وتقديره لعلماء الأزهر الشريف وأبنائه الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدين والعلم ومصرنا الغالية".

وأضافت الأسرة: "نتوجه بخالص التقدير إلى القيادات السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية والوزراء والسفراء والمسؤولين، الذين شاركوا في تقديم واجب العزاء حضورًا أو برسائل وبرقيات؛ تقديرًا لمكانة الفقيد ومسيرته المضيئة..".

وتابعت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم: "ونخص بالشكر والعرفان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجميع قامات الأزهر الشريف من العلماء والأئمة، على كلماتهم الصادقة ومشاعرهم النبيلة التي عبَّرت عن عمق المحبة والوفاء لرفيق دربهم وأحد كبار علماء الأزهر الشريف".

واستطرد بيان الأسرة: "نتقدم بخالص الامتنان إلى رؤساء الدول العربية والإسلامية وإلى العلماء والمفكرين والأئمة في العالم الإسلامي، وإلى الأهل والأقارب والأصدقاء داخل مصر وخارجها، على ما عبروا به من مشاعر صادقة ومواساة كريمة في هذا المصاب الجلل".

توفي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، فجر الثلاثاء السابع من أكتوبر الجاري، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض.

