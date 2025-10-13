إعلان

البرغوثي: فشل التهجير وعزلة نتنياهو أبرز مكاسب قمة شرم الشيخ

كتبت- داليا الظنيني:

11:28 م 13/10/2025

مصطفى البرغوثي

كشف الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، عن أهم مكاسب قمة شرم الشيخ للسلام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن مؤامرة التطهير العرقي وتهجير الشعب الفلسطيني قد انتهت وإلى الأبد، موضحًا أن إسرائيل لم تنجح في تنفيذ مخططها رغم كل المجازر والبطش الدموي.

وأضاف البرغوثي أن الحركة الصهيونية بددت أحلامها بتكرار نكبة 1948، مشيرًا إلى أن حرب الإبادة توقفت بالفعل لكن الرئيس الأمريكي لم يذكر في خطابه سبب المشكلة الأساسية أو يقر بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقى ضربتين قاصمتين، الأولى هي استمرار عزلته الدولية وفشله في الحضور إلى شرم الشيخ لمعارضة الدول المشاركة، والثانية كشف زيف الأنباء حول زيارة الرئيس الإندونيسي لتل أبيب.

وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن المعركة لم تنتهِ بعد، بل انتهى فصل من فصولها فقط، مشددًا على أن السؤال الأهم يبقى حول كيفية وصول الشعب الفلسطيني إلى حقه في الاستقلال وتقرير المصير.

مصطفى البرغوثي التهجير قمة شرم الشيخ نتنياهو

