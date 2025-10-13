وصف حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الأسبق، المشاهد التي احتفت بتحرير الرهائن في تل أبيب بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تعكس الدور الأمريكي في حرب غزة.

وقال عصفور خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن تواجد ترامب كشاهد على هذا الاستقبال يقدم رسالة سياسية موجهة.

وتابع الوزير السابق تحليله للخطاب الذي ألقاه ترامب في الكنيست، مؤكداً أنه خلا بشكل شبه كامل من أي ذكر للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن "أخطر ما قاله في كلمته أن هذا العصر هو العصر الذهبي لإسرائيل"، موضحًا أن هذه العبارة الاستثنائية التي لم يسبق أن نطق بها رئيس أمريكي من قبل.

وأضاف عصفور أن الرئيس الأمريكي اختزل القضية الفلسطينية في إطار اتهامي مختزل، قائلاً: "طوال كلمته لم يذكر الفلسطيني إلا في عبارة واحدة، مفادها أن الفلسطيني يجب أن يختار إما التطرف أو السلام".

وشدد على أن هذا الطرح يعامل الشعب الفلسطيني وكأنه "متهم" في قضية وجوده وحقوقه، بدلاً من الاعتراف بمعاناته ومشروعه الوطني.

وأكد عصفور أن هذا الخطاب الأحادي، الذي يحتفى بـ"العصر الذهبي" لجانب واحد على حساب شعب تحت الاحتلال، يزيد من تعقيد مشهد السلام ويفقد الولايات المتحدة صفة الوسيط النزيه، مما يضعف فرص أي مسار سياسي قائم على مبدأ العدالة والمساواة بين الطرفين.