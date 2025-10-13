السيسي: السلام خيارنا الاستراتيجي.. وحق الفلسطينيين في دولتهم ثابت

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيد مصر وشقيقاتها العربية والإسلامية أن السلام يظل خيارًا استراتيجيًا، لا يتحقق إلا بالعدالة والمساواة في الحقوق.

وقال الرئيس، خلال قمة شرم الشيخ للسلام: "إذا كانت شعوب المنطقة تنعم بدولها الوطنية المستقلة، فإن الشعب الفلسطيني ليس استثناءً، وله الحق في دولته المستقلة يعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل".

وأضاف السيسي أن مصر، التي دشنت مسار السلام منذ زيارة الرئيس الراحل أنور السادات للقدس عام 1977، ما زالت متمسكة بدورها التاريخي في دعم الاستقرار وبناء شرق أوسط خالٍ من الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.