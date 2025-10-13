إعلان

لميس الحديدي: فخورة بارتداء قلادة خريطة فلسطين والقضية أمن قومي لمصر

كتب- محمد أبو بكر:

07:55 م 13/10/2025

لميس الحديدي

عبرت الإعلامية لميس الحديدي، عن شعورها بالفخر لارتدائها قلادة خارطة فلسطين، قائلة:"أعتز بها كثيرًا خاصة في هذا اليوم، وفلسطين تبقى الوطن لنا جميعًا".

وأضافت "الحديدي"، وطنا الأول مصر ولكن فلسطين قضية أمن قومي، والدور المصري لا يغفل نحن كنا وسنبقى الرقم الصعب".

كانت علقت الإعلامية لميس الحديدي على اعتذار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي برر غيابه رسميًا بسبب الأعياد، بينما التحليل المنطقي يشير إلى أن مصر لم تكن راغبة منذ البداية في حضوره ولم توجه له الدعوة أساسًا.

وأوضحت "الحديدي"، الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي لم يجرِ بينهما أي اتصال منذ بداية الحرب، وكان الاتصال الأول بينهم بوساطة الرئيس الأمريكي ترامب، نظرًا لإدراك مصر لحجم المجازر ومعرفة المسؤول عن تلك الأحداث.

وأكدت أن مصر سعت لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن الإدارة المصرية الوطنية تدرك تمامًا المسؤول عن المجازر وما يحدث على الأرض، وتعمل على توجيه الضغوط أحيانًا على حركة حماس ضمن جهود الوساطة لإنهاء الصراع.

وأوضحت لميس الحديدي، أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية روما، مؤكدة أن وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي على أرض شرم الشيخ غير مقبول قانونيًا، مشيرة إلى أن الترحيب البروتوكولي كان في البداية فقط، قبل أن تتضح المواقف بشكل صريح من المسؤولين والأجهزة .

قلادة فلسطين لميس الحديدي

