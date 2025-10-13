زعيم قوي وأمريكا معه.. كيف تحدث ترامب عن الرئيس السيسي بشرم الشيخ؟

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول لقاء يجمعهما رسميًا في ولايته الثانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "زعيم قوي" يتمتع بدعم واشنطن الكامل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى على هامش قمة السلام في شرم الشيخ، اليوم الإثنين.

وقال ترامب: "السيسي زعيم قوي.. وأميركا مع السيسي دائما... أناديه دائمًا بالجنرال".

وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود الرئيس السيسي في مواجهة العنف والجريمة خلال السنوات الماضية، مضيفا أن "معدل الجريمة هنا في مصر منخفض للغاية إنه شيء رائع جدا".

وشدد على أن مصر لعبت دروا بالغ الأهمية في الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال ترامب إنه يود انضمام الرئيس السيسي لمجلس السلام لإدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب.

وعقّب عليه الرئيس السيسي قائلًا: "إنه سيكون موجودا طالما كان الرئيس ترامب موجودا".