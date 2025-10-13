إعلان

الإعلامية إيمان أبو طالب تستضيف ماهر فرغلي للحديث عن الجماعات الإسلامية

كتب : محمد أبو بكر

02:18 م 13/10/2025
تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، ماهر فرغلي، في حلقة جديدة من بودكاست "السر مع إيمان أبو طالب".


ويكشف ماهر فرغلي خلال الحلقة عن الوجه القبيح لما وصفهم بـ"حراس الشريعة المزعومين"، مستعرضًا أبرز الممارسات والتصرفات التي تسيء لفهم الدين وتشوه صورة الجماعات الإسلامية.


وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات يركز فيها البودكاست على تسليط الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بالمجتمع، بهدف تقديم تحليلات موضوعية.


وسجلت إيمان أبوطالب، حلقتها الجديدة، بعد العودة من نيويورك، حيث قامت بتغطية الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي قدم خلالها قادة الدول رؤاهم وأولوياتهم حول القضايا الدولية المختلفة.


الإعلامية إيمان أبو طالب ماهر فرغلي الجماعات الإسلامية

