

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار اجتماعين منفصلين مع كل من أنجا كارلتشيك، رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني "البوندستاج"، ويوهان ساتوف، سكرتير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مجال السياحة والآثار، وزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني إلى مصر.



وشارك في الاجتماعين الدكتور محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، والوزير مفوض يمنى عثمان نائب سفير مصر في ألمانيا، ورنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، بالإضافة إلى أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والسيد محمد فرج المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بألمانيا.



وبحسب بيان، أكد الاجتماعين على عمق علاقات التعاون الوطيدة بين مصر وألمانيا في مجالي السياحة والآثار، وأهمية تنميتها وتطويرها، مشيرين إلى أن السوق الألماني يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.



وتم التطرق إلى التعاون الوثيق بين الجانبين في البحث العلمي والحفائر الأثرية، حيث تشارك العديد من البعثات الألمانية في أعمال الحفائر بالمواقع الأثرية المصرية.



وناقش اللقاء أهمية السياحة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى التركيز على تحقيق السياحة المستدامة من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الألماني، في إطار التوجه العالمي نحو تنمية القطاع السياحي بشكل مستدام.



واستعرض الوزير التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، ورؤية الوزارة واستراتيجيتها، مؤكداً على الاستفادة من الخبرات البشرية في قطاع السياحة والآثار، والعمل على رفع كفاءتها عبر برامج تدريب متقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية.



وأكد كل من رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني ووسكرتير الدولة البرلماني على دور السياحة في دعم الاقتصاد وتعزيز التواصل بين الشعوب، مشيرين إلى اهتمام السياح الألمان بالآثار المصرية وترقبهم لافتتاح المتحف المصري الكبير، معربين عن رغبتهم في زيارة مصر والمتحف قريباً.



ووجه شريف فتحي الدعوة لهما لزيارة مصر والمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين.



