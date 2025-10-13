محافظ القاهرة: التعليم الفني أحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد جبران، وزير العمل، فعالية إعلان المعايير المصرية للاعتماد وضمان الجودة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني التي أطلقتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان).

شهد الحفل، منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومحمد عمارة، رئيس مجلس إدارة هيئة "إتقان"، وعدد كبير من ممثلي الوزارات المعنية، والشركاء الأجانب.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا اللقاء يُجسِّد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء الإنسان المصري وتأهيله علميًا ومهاريًا، باعتبار التعليم الفني والتقني أحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجمهورية الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إطلاق هذه المعايير الوطنية يعد نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، ويؤكد التوجه الجاد نحو الارتقاء بجودة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الفنية القادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

كما يعكس هذا الجهد الكبير الذي تبذله الدولة في تطوير التعليم الفني رؤية متكاملة تسعى إلى بناء نظام تعليمي حديث قائم على الإتقان والابتكار، ويحقق التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والصناعي، لتخريج عمالة مؤهلة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

وأضاف محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة، باعتبارها قلب مصر النابض ومركزًا للعديد من المؤسسات التعليمية والمهنية، تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة التعليم الفني والتقني داخل نطاقها، من خلال دعم المدارس الفنية النموذجية، وتبني مبادرات التدريب العملي بالتعاون مع القطاع الخاص والمناطق الصناعية، وتشجيع مشروعات ريادة الأعمال للشباب خريجي التعليم الفني.

وأشار إلى أن تطبيق هذه المعايير الجديدة سيؤثر مباشرة في تحسين جودة المخرجات التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين والمتدربين، وتعزيز ثقة المجتمع في التعليم الفني كمسار حقيقي وواعد لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا.

وأكد محافظ القاهرة، أن معايير لضمان الجودة تُعد أساسًا مهمًا لدعم صناعة التعليم وتنمية قدراته وتحسين البيئة التي يحقق نموه من خلال هذه المعايير في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم الفني يرتكز على 3 ركائز أساسية لتحقيق الجودة وهي موائمة التعليم الفني باحتياجات السوق من خلال تحديث المناهج والتخصصات، وتطوير منظومة التدريب العملي والمزدوج لإكساب الطلاب المهارات المطلوبة داخل مواقع العمل، ورفع كفائة المعلمين والبنية المؤسسية وضمان الجودة عبر تدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والتقنيات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن التعاون بين الجهات وعلى رأسها مجلس الوزراء، ووزارات الشباب والرياضة، والعمل، والتربية والتعليم، وكل المحافظات تعمل بشكل أساسي على دعم والارتقاء بمستوى التعليم الفني.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم للمعارض التي تقيمها المدارس المهنية والفنية وتشجيع مشاركاتها في المعارض لتحسين المنتجات المقدمة منهم ودعمهم بكل السبل للمزيد من التطوير.

وثمن محافظ القاهرة، دور الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد (إتقان) على جهودها المتميزة في إعداد هذه المعايير، وجميع الشركاء من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص على تعاونهم المثمر في إنجاح هذا العمل الوطني الكبير.

وأكد محافظ القاهرة، الدعم الكامل لجميع المبادرات التي تستهدف تطوير التعليم الفني والمهني، إيمانًا بأن بناء الإنسان هو حجر الأساس في بناء الوطن، وأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأجدى لمستقبل مصر المشرق.

