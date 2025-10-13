كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي، جيسيكا روزويل، وذلك بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنجلينا أيكهورست، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الدائري ومواجهة التحديات البيئية.

عُقد اللقاء على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه".

وأكدت الدكتورة منال عوض، تقديرها للشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي والدعم المتواصل الذي يقدمه في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مشيرةً إلى الدور المصري الفاعل في مفاوضات التوصل إلى اتفاق عالمي لمكافحة التلوث البلاستيكي.

وأوضحت أن مصر شاركت في الجولة الأخيرة من المفاوضات بوفد وطني برئاسة وزارة البيئة ومشاركة وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والصناعة، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية ممثلًا في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي، حيث قدّمت مصر موقفًا وطنيًا موحدًا واضحًا بشأن قضايا الإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، وآليات تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.

وأضافت الوزيرة، أن مصر حريصة على مواصلة الحوار مع الدول المختلفة للوصول إلى توافقات تتيح إبرام اتفاق دولي شامل يُسهم في مواجهة هذا التحدي العالمي الذي يهدد الحياة البحرية والتوازن البيئي والصحة العامة، مشيرةً إلى استمرار المشاورات مع دول مثل النرويج وسويسرا وفرنسا حول بنود الاتفاق وآليات تنفيذه.

كما تناول اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، الذي يُعد من أولويات الاتحاد الأوروبي، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض أن مصر تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري من خلال لجنة وطنية تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية، وتشمل الاستراتيجية ثمانية قطاعات رئيسية وحزمة من المشروعات التي تدعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في مجالات متعددة، منها إدارة المخلفات البلاستيكية.

من جانبها، أكدت جيسيكا روزويل، أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، خصوصًا في القضايا البيئية، مشيرةً إلى أن تبني الاقتصاد الدائري لا يسهم فقط في مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة، بل يعزز أيضًا القدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات العالمية.

وأشادت "روزويل"، بالدور المصري في مفاوضات معاهدة البلاستيك، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في هذا الملف، ودفع التعاون المشترك نحو التوصل إلى اتفاق نهائي شامل، لا سيما في ظل التحضير لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب الذي من المنتظر أن يشهد مناقشة حلول توافقية وآليات تمويل مبتكرة.

كما أعربت مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي، عن تطلعها لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع مصر في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، باعتباره أحد الحلول الفعّالة لمواجهة التحديات البيئية ودعم مسار التنمية المستدامة.

حضر اللقاء الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتور محمد سالم، مستشار جهاز شئون البيئة لحماية الطبيعة، والمهندسة يسرا عبد العزيز، مسئولة ملف البلاستيك بالوزارة.

