

كشفت مصادر خاصة عن أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب في محافظة الجيزة، إذ ضمّت عددا من المرشحين من مختلف الأحزاب السياسية ضمن قائمة "الجيزة والصعيد".

قالت المصادر، إن القائمة ضمّت عن حزب مستقبل وطن كلاً من: "محمد سعفان، أحمد سعد الدين، عبد الوهاب خليل، هشام حسين، عبد الفتاح فرج علي، نهى رجاء شلبي، صبورة صالح، وهند رشاد".

شملت الأسماء عن حزب حماة الوطن كلا من: "نافع عبد الهادي، محمد أسعد إبراهيم، وعبد علي جمعة سرحان، إلى جانب محمد أبو العينين وأحمد صبري شلبي عن حزب الجبهة الوطنية، ومحمد صلاح أبو هميلة عن حزب الشعب الجمهوري، وإيهاب منصور عن الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد فؤاد عن حزب العدل، ومصطفى بكري كمرشح مستقل".

أضافت المصادر أن القائمة تضمنت كذلك عددا من المرشحات ضمن التمثيل النسائي، وهنّ: جيلان عطية، هبة الله مرجان، إينجي بدر، جيهان برسوم، داليا السعدني، وشذا حبيب.