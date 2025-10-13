ماذا تفعل حال اكتشاف سرقة كهرباء من عدادك الخاص؟

حددت الشركة القابضة للكهرباء بعض الخطوات التي يجب اتباعها حال اكتشاف سرقة الكهرباء من العداد الخاص بالمواطن، لإخلاء مسؤوليته من السرقة وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

ونستعرض من خلال هذا التقرير الخطوات التي يجب إجراءها حال اكتشاف سرقة الكهرباء من العداد، وتتمثل في الآتي:-

1- تحرير محضر في قسم الشرطة التابع لمحل سكن المُبلغ، يتضمن بياناته ورقم العداد (إن وجد) ووصف الواقعة، مع الحرص على أخذ صورة من المحضر.

2- تقديم شكوى رسمية في شركة الكهرباء بصورة المحضر إلى شركة التوزيع التابع لها منطقته (أو عبر منافذها الإلكترونية/ الخط الساخن). وبعدها تقوم الشركة بإرسال مندوبين للكشف والتأكد من البلاغ المقدم.

3- يجب أن يحتفظ المواطن بالدلائل التي تؤكد الواقعة، سواء بتصوير مكان العداد والأسلاك المتضررة أو أي أثار كسر أو عبث، أو أرقام المحاضر والمعاملات مع الشركة، والأدلة مهمة لإثبات براءتك وتسهيل استبدال العداد

4- تجنب لمس الأسلاك أو العداد بنفسك، لأن أي محاولة صيانة أو فك قد تكون خطيرة وقد تعرّضك للمسؤولية أو الإصابة، واترك العمل للجهات المختصة وشركة الكهرباء.

5- تقديم طلب تركيب عداد بدل فاقد بعد التأكد من السرقة من قبل الشركة ومندوبها.

وفيما يتعلق بطرق تقديم شكاوى سرقة الكهرباء:-

- تحرير محضر رسمي أولي بالشرطة المحلية.

- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (121) للإبلاغ عن سرقة التيار أو الشكوى.

- منصات شركة الكهرباء/ الشركة القابضة، من خلال رسائل عبر صفحاتها الرسمية أو نماذج التواصل الإلكتروني، وبعضها يوفر واتساب لاستقبال الشكاوى.