لأول مرة في مصر.. فرقة "فابريكا" تُقَدِّم العرض المسرحي "أوليفر"

(أ ش أ)

تُقَدِّم فرقة "فابريكا" الموسيقية، العرض المسرحي الغنائي العالمي «أوليفر»، في 3 ليالي جماهيرية، على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد، أيام 16 و17 و18 أكتوبر الجاري.

«أوليفر» عرض مسرحي غنائي واستعراضي مستوحى من الرواية العالمية الشهيرة «أوليفر تويست» للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، وموسيقى المؤلف ليونيل بارت، ويجمع بين الغناء والتمثيل والدراما في تجربة استعراضية ثرية ومبهجة تمزج الأداء الحي والموسيقى والمشاهد التفاعلية.

ومن المقرر أن يشهد الجمهور المصري العرض الحي الأول لأحد أشهر العروض الاستعراضية الغنائية في العالم باللهجة المصرية، بتقديم شباب وفتيات فرقة "فابريكا"، التي عُرِفَت بتبنيها إعادة إحياء أشهر تجارب المسرح «الميوزيكال» العالمية على الطريقة المصرية، من بينها "الأسد الملك، الليلة الكبيرة، البؤساء".

يشارك في بطولة العرض مجموعة من الأطفال الموهوبين من فرقة «فابريكا»، من بينهم حسين حواس ولامار محمد في دور «أوليفر»، وهنا طارق وصوفيا هلال في دور شخصية «سوسكة»، بجانب ما يزيد على 40 فنانًا وفنانة يقدمون عرضًا يجمع بين الدراما والتشويق والكوميديا والدروس الإنسانية والرسائل التوعوية مصحوبة بالرقصات الاستعراضية البصرية.

العرض من إخراج سمر جلال، تحت القيادة الموسيقية للدكتورة نيفين علوبة، وتصميم الاستعراضات ليلى أشرف، بينما قام بترجمة وتمصير النص الأصلي بسنت أيمن وسراج محمود.